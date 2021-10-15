Как получить QR-код в Мурманской области

В Мурманской области начинает действовать система QR-кодов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области начинает действовать система QR-кодов. Они будут нужны для посещения спортивных мероприятий. Рассказываем, как его получить.

- QR-код для граждан, которые вакцинировались от ковида, переболели инфекцией или получили отрицательные результаты ПЦР-теста, формируется автоматически на Едином портале государственных и муниципальных услуг при наличии сведений о вакцинации, о перенесенном заболевании, когда с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, о получении результата ПЦР-теста на COVID-19, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Получить QR-код можно на портале Госуслуг, в мобильных приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги СТОП Коронавирус». QR-код можно предъявить как на электронных устройствах, так и на бумажном носителе в формате для сканирования. Если у гражданина нет доступа в Интернет, можно распечатать сертификат в МФЦ.

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