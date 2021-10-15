Годовая инфляция в Мурманской области в сентябре 2021 года составила 6,06% после 5,81% в августе. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Годовая инфляция в Мурманской области в сентябре 2021 года составила 6,06% после 5,81% в августе. Об этом сообщили в отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

- При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,25%) и России в целом (7,40%). Основное влияние на динамику цен оказывали: продолжение давления со стороны издержек производителей, ограничения расширения предложения на отдельных товарных рынках, а также повышение спроса на некоторые услуги в связи с ростом турпотока в регион, - отметили в региональном отделении Центробанка.

Ранее сообщалось, что цены на продукты почти не выросли, а вот на технику и машины, наоборот, ушли вверх.

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