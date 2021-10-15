Актер Мурманского областного театра кукол стал заслуженным артистом России

Артист Мурманского областного театра кукол Сергей Репин получил звание «Заслуженного артиста Российской Федерации». Фото: Мурманский Театр Кукол / vk.com/murmanpuppet

Артист Мурманского областного театра кукол Сергей Репин получил звание «Заслуженного артиста Российской Федерации». Соответствующий приказ подписал Владимир Путин 14 октября. - Сергей Репин служит в Мурманском театре кукол с 1989 года. Артист занят во многих спектаклях, а за годы работы в театре подарил множество ярких ролей заполярному зрителю. Своим талантом он неоднократно представлял Мурманский областной театр кукол на фестивалях в России и за рубежом. Кроме того, Сергей Дмитриевич конструирует кукол для спектаклей – за годы работы он смастерил более четырехсот игрушечных артистов. За свой труд артист в разные годы был отмечен муниципальными, региональными и федеральными наградами, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Напомним: ранее такое же звание получил актер Мурманского областного драмтеатра.

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