Жителей Мурманской области ждут бесплатные еженедельные тренировки в рамках проекта «Бодрое воскресенье». Фото: Андрей АБРАМОВ

Жителей Мурманской области ждут бесплатные еженедельные тренировки в рамках проекта «Бодрое воскресенье». Его реализует министерство спорта Мурманской области вместе с АНО «Спорт для всех 51».

– Профессиональные инструкторы бесплатно будут проводить еженедельные занятия по различным видам спорта для северян. Проект стартует одновременно в нескольких локациях, – сообщили в министерстве спорта Мурманской области.

Так, в Мурманске в спорткомплексе «Долина Уюта» можно будет поучаствовать в тренировках по северной (скандинавской) ходьбе, легкой атлетике, воркауту. Занятия стретчингом с элементами йоги пройдут в зале «Москва» в Отеле AZIMUT по предварительной записи.

В Кировске занятия организуют на стадионе «Горняк», где будут проводить тренировки по китайской гимнастике, кроссфиту и сайклу. А в Мончегорске встречи по функциональному многоборью пройдут в клубе функциональной подготовки «Путь сильных». Тренировки по скандинавской ходьбе ждут желающих северян на стадионе поселка Молочный.

По словам регионального министра спорта Светланы Наумовой, выбор занятий будет определяться каждым муниципальным районом самостоятельно исходя из запросов населения. Узнать подробности о проекте и записаться на тренировки можно по ссылке.

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