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Здоровье16 октября 2021 19:43

За сутки в Мурманской области 203 человека заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 16 октября 2021 года
Ника СВЕТЛОВА
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Выздоровели 56 756 северян, на лечении остаются 13 287 пациентов.

Выздоровели 56 756 северян, на лечении остаются 13 287 пациентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 16 октября 2021 года, за последние сутки 205 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 75 436 человек, количество летальных исходов - 2196 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+74, всего 36 409), Мончегорск (+45, всего 5924) и Оленегорск (+13, всего 4089).

Выздоровели 56 912 северян, на лечении остаются 16 328 пациентов.

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