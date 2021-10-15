За сутки в Мурманской области 203 человека заболели коронавирусом

Выздоровели 56 756 северян, на лечении остаются 13 287 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 15 октября 2021 года, за последние сутки 203 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразился ковидом 75 231 человек, количество летальных исходов - 2188 (+9 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+70, всего 36 335), Мончегорск (+51, всего 5879) и Оленегорск (+16, всего 4076).

Выздоровели 56 756 северян, на лечении остаются 13 287 пациентов.

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