В торговых центрах Мурманска вводится обязательная термометрия

Посетителей с температурой тела выше +37 не будут пускать. Постановление вступает в силу с 18 октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В торговых центрах Мурманской области вводится обязательная термометрия. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу региона.

- Согласно постановлению правительства Мурманской области №749-ПП от 15 октября 2021 года, у собственников торговых центров, торгово-развлекательных центров и гипермаркетов появится обязанность проводить бесконтактную термометрию посетителей при входе, - сообщили в оперштабе.

Посетителей с температурой тела выше +37 не будут пускать. Постановление вступает в силу с 18 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это нефть?": жителей Ленинского округа напугало увиденное в ванне. На улице Аскольдовцев из крана потекла необычная вода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru