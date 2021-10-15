Самолет с Клавой Кокой экстренно сел в Мурманске

Клава Кока незапланированно оказалась в Мурманске.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Клава Кока незапланированно оказалась в Мурманске. Самолет с ней летел в Архангельск, но из-за плохих погодных условий сел в аэропорту "Мурманск".
- Ребята, ситуация SOS. Сколько летаем, такое у нас впервые. мы рядом с Финляндией. На машине ехать до нашего концерта в Архангельске 19 часов, - рассказала Клава Кока в своем Instagram.
Один из членов ее команды отметил: "Мурманск... Мурмаши, как говорят местные".
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