Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Дом. Семья15 октября 2021 16:18

В Коле ищут ветеринара для умирающей лисы

Истощенное животное прибилось на заводскую территорию
Татьяна ЖДАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Истощенное животное в плачевном состоянии прибилось на территорию предприятия. Фото: скриншот видео

Истощенное животное в плачевном состоянии прибилось на территорию предприятия. Фото: скриншот видео

Сотрудники Кольского завода ищут ветеринара для лисы. Истощенное животное в плачевном состоянии прибилось на территорию предприятия.

Сейчас сотрудники подкармливают лису сухим кормом. Видео с плутовкой, которая с аппетитом уплетает угощение, выложили в одном из пабликов в соцсети. Посмотрев его, пользователи посоветовали рядом с сухим кормом поставить воду для лиса. Заводчане же сейчас ищут ветеринаров, которые могли бы помочь животному.

В Коле ищут ветеринара для умирающей лисы
Видео: КОЛЬСКИЙ ЗАВОД / vk.com/kolskoe_pivo

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это нефть?": жителей Ленинского округа напугало увиденное в ванне. На улице Аскольдовцев из крана потекла необычная вода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru