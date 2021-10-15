В Коле ищут ветеринара для умирающей лисы

Истощенное животное в плачевном состоянии прибилось на территорию предприятия. Фото: скриншот видео

Сотрудники Кольского завода ищут ветеринара для лисы. Истощенное животное в плачевном состоянии прибилось на территорию предприятия.

Сейчас сотрудники подкармливают лису сухим кормом. Видео с плутовкой, которая с аппетитом уплетает угощение, выложили в одном из пабликов в соцсети. Посмотрев его, пользователи посоветовали рядом с сухим кормом поставить воду для лиса. Заводчане же сейчас ищут ветеринаров, которые могли бы помочь животному.

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