Мошенники обманывают жителей Мурманской области под видом "Госуслуг"

Северяне массово получают сообщения в мессенджерах якобы от портала "Госуслуг" с предложением перейти по ссылке или что-то оформить. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области предупреждают о новом виде мошенничества под видом оформления выплат с "Госуслуг".

Северяне массово получают сообщения в мессенджерах якобы от портала "Госуслуг" с предложением перейти по ссылке или что-то оформить.

- Сайт выглядит как настоящий, а переписка похожа на официальную. В связи с этим жителей региона просят быть внимательными и доверять только официальной информации. Все изменения в законодательстве, размеры выплат и порядок их получения можно узнать на сайтах официальных ведомств, – сообщили в ЦУР Мурманской области.

Официальные письма с "Госуслуг" приходят от no-reply@gosuslugi.ru Официальный номер службы поддержки "Госуслуг": 8 800 100-70-10 Официальный номер, с которого приходят СМС: 0919

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