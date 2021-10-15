В Мурманской области вводят QR-коды для посещения спортивных мероприятий

Для зрителей младше 18 лет эти правила не действуют. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Мурманской области вводится система QR-кодов для посещения спортивных соревнований в закрытых помещениях.

Теперь на соревнования допускают только тех зрителей, которые прошли полный курс вакцинации, перенесли коронавирус не позднее 6 месяцев назад, имеют отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже трех дней назад.

- Подтвердить право на посещение спортивного мероприятия можно QR-кодом вакцинированного, переболевшего или прошедшего тестирование (если тест сдан в лаборатории, которая передает результаты на портал «Госуслуги»). Альтернативой QR-коду могут быть сертификат профилактической прививки от COVID-19; - документ о перенесенном не более 6 месяц назад COVID-19 от медорганизации (выписка из медкарты стационарного больного, справка медорганизации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, выписка из медкарты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях); справка об отрицательном результате ПЦР-теста, - сообщили в оперативном штабе Мурманской области.

Для зрителей младше 18 лет эти правила не действуют.

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