В Мурманской области 2 миллиона га земли имеют статус ООПТ

Для сравнения, в Архангельской области - 15 миллионов га, в Ненецком автономном округе - 2,28 миллиона.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В сентябре в Мурманской области появилась новая ООПТ - природный парк "Териберка".
- По состоянию на январь 2021 года, общая площадь ООПТ в Мурманской области составляет 2 миллиона га, - говорится в программе "Коларктик 2021-2027".
Для сравнения, в Архангельской области - 15 миллионов га, в Ненецком автономном округе - 2,28 миллиона.
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