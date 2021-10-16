В Мурманской области 2 миллиона га земли имеют статус ООПТ

Для сравнения, в Архангельской области - 15 миллионов га, в Ненецком автономном округе - 2,28 миллиона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В сентябре в Мурманской области появилась новая ООПТ - природный парк "Териберка".

- По состоянию на январь 2021 года, общая площадь ООПТ в Мурманской области составляет 2 миллиона га, - говорится в программе "Коларктик 2021-2027".

Для сравнения, в Архангельской области - 15 миллионов га, в Ненецком автономном округе - 2,28 миллиона.

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