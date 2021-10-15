В Ковдоре парень вскрыл сейф и забрал сбережения матери

19-летний парень в Ковдоре вскрыл сейф и украл сбережения матери. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19-летний парень в Ковдоре вскрыл сейф и украл сбережения матери.

Женщина обратилась в дежурную часть и сообщила, что у нее похищены сбережения - 40 тысяч рублей. Полицейским северянка рассказала, что подозревает сына.

Полицейские задержали молодого мужчину и доставили в отдел полиции. Он во всем признался и рассказал, что пришел к матери и попросил дать ему денег. Но получив отказ, решил поступить по-другому.

– Дождавшись удобного случая, он воспользовался ключом от металлического ящика-сейфа, залез в него и тайно похитил сбережения – 40 тысяч рублей. Впоследствии он потратил их по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ – «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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