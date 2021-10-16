Госдолг Мурманской области составляет 13,2 миллиарда рублей

Государственный долг Мурманской области по состоянию на 1 октября текущего года составляет 13,2 миллиарда рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Государственный долг Мурманской области по состоянию на 1 октября текущего года составляет 13,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр финансов региона Михаил Селезнев.

- Коммерческие кредиты в структуре государственного долга региона отсутствуют. По сравнению с долгом на 1 октября 2020 года, произошло снижение на 1,1 миллиарда рублей, - сообщил профильный министр.

По последним данным, доходы областного бюджета исполнены в размере 74,3 миллиарда рублей, или на 81,1% от утвержденного на 2021 год объема; расходы областного бюджета исполнены в размере 67,6 миллиарда рублей, или на 65% от утвержденного на 2021 год объема.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это нефть?": жителей Ленинского округа напугало увиденное в ванне. На улице Аскольдовцев из крана потекла необычная вода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru