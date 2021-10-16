Список моряков, которых режиссер из Швеции ищет для съемок фильма

Если вы - один из членов экипажа "Дагестан" и участвовали в спасении, или знаете кого-то из моряков, позвоните в Центр кинопроизводства Мурманской области по телефону 8-921-511-05-00.
В 1984 году экипаж советского судна "Дагестан" Мурманского морского пароходства спас в Балтийском море двух шведок, которых на лодке унесло далеко от берега.
Спустя 37 лет одна из них - режиссер Хелена аф Клеркер - решила рассказать эту историю. для съемок документального фильма она ищет мужчин, которые были тогда на борту "Дагестана". "КП"-Мурманск" публикует список членов экипажа.
1. Вячеслав Кузьменков (капитан) - нашли
2. Игорь Иванович Станский (старпом) - нашли
3. Александр Староверов (второй помощник капитана) - нашли
4. Петр Сорокин (старпом)
5. Юрий Батраков (боцман) - умер
6. Валентин Волошин (судовой врач)
7. Мария Федоровна Свист (буфетчица)
8. Людмила Алатырёва (дневальная)
9. Гайдула Мазитов (механик)
10. Владимир Борисович Морозов (матрос) - нашли
11. Виктор Мурашкин (матрос) - нашли
12. Владимир Доброданов (матрос)
13. Иван Данилко (моторист)
14. Гари Свиридов (моторист)
15. Анатолий Рубцов (моторист)
Если вы - один из членов экипажа "Дагестан" и участвовали в спасении, или знаете кого-то из моряков, позвоните в Центр кинопроизводства Мурманской области по телефону 8-921-511-05-00.
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