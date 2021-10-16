Список моряков, которых режиссер из Швеции ищет для съемок фильма

Если вы - один из членов экипажа "Дагестан" и участвовали в спасении, или знаете кого-то из моряков, позвоните в Центр кинопроизводства Мурманской области по телефону 8-921-511-05-00.

В 1984 году экипаж советского судна "Дагестан" Мурманского морского пароходства спас в Балтийском море двух шведок, которых на лодке унесло далеко от берега.

Спустя 37 лет одна из них - режиссер Хелена аф Клеркер - решила рассказать эту историю. для съемок документального фильма она ищет мужчин, которые были тогда на борту "Дагестана". "КП"-Мурманск" публикует список членов экипажа.

1. Вячеслав Кузьменков (капитан) - нашли

2. Игорь Иванович Станский (старпом) - нашли

3. Александр Староверов (второй помощник капитана) - нашли

4. Петр Сорокин (старпом)

5. Юрий Батраков (боцман) - умер

6. Валентин Волошин (судовой врач)

7. Мария Федоровна Свист (буфетчица)

8. Людмила Алатырёва (дневальная)

9. Гайдула Мазитов (механик)

10. Владимир Борисович Морозов (матрос) - нашли

11. Виктор Мурашкин (матрос) - нашли

12. Владимир Доброданов (матрос)

13. Иван Данилко (моторист)

14. Гари Свиридов (моторист)

15. Анатолий Рубцов (моторист)

Если вы - один из членов экипажа "Дагестан" и участвовали в спасении, или знаете кого-то из моряков, позвоните в Центр кинопроизводства Мурманской области по телефону 8-921-511-05-00.

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