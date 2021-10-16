Комментарий инспекции труда Мурманской области: могут ли работника отозвать из отпуска

За разъяснением мы обратились в инспекцию по труду Мурманской области. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В редакцию "КП"-Мурманск" поступил вопрос от читателя.

- Я написал заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск, а начальник отпускает со словами, что так как у нас важный проект, то меня могут вызвать в любой момент. Но у меня путевка. Насколько это законно? - спрашивает Олег.

За разъяснением мы обратились в инспекцию по труду Мурманской области.

- Согласно частям 2,3 статьи 15 Трудового кодекса, отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная из-за этого часть отпуска должна быть перенесена по выбору работника на удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год, - отметили в трудинспекции.

При этом нельзя вызывать из отпуска беременных, работников до 18 лет и тех, кто занят на вредном или опасном производстве.

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