Михельсон поддержал программу обучения сварщиков для Белокаменки

В Мурманск с рабочим визитом прилетел глава «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманск с рабочим визитом прилетел глава «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

- С Леонидом Викторовичем договорились, что «НОВАТЭК» профинансирует программу подготовки высококвалифицированных кадров в наших колледжах для своего уникального проекта ЦСКМС. Также обсуждаем варианты сотрудничества по реализации проекта «Новый Мурманск», - сообщил губернатор Андрей Чибис.

В частности, речь идет о подготовке сварщиков.

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