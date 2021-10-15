На выходных в Мурманской области пройдут дожди и мокрый снег

По данным гидрометцентра региона, в Мурманской области будет дождливо и холодно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ближайшие выходные - 16 и 17 октября, а также первый рабочий день новой недели не сулят северянам хорошей погоды. По данным гидрометцентра региона, в Мурманской области будет дождливо и холодно.

- Погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Ботнического залива в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидаются осадки: 16 октября преимущественно в виде дождя, 17-18 октября в виде мокрого снега и снега, 18 октября в отдельных районах сильный порывистый ветер. 16 октября преобладающая температура воздуха +1+5°. 17-18 октября ожидается понижение температуры воздуха. 18 октября на дорогах области местами гололедица, - обещает гидрометцентр региона.

На трассе "Кола" уже лежит снег, и водителям стоит быстрее менять летнюю резину на зимнюю.

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