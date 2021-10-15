Решается вопрос о поднятии затонувшего в Белом море частного судна "Фаворит"

5 октября в Белом море рядом с селом Кашкаранцы затонуло частное судно "Фаворит", на борту которого находились пять человек. Фото: МЧС/КП

5 октября в Белом море рядом с селом Кашкаранцы затонуло частное судно "Фаворит", на борту которого находились пять человек. Выжил только один.

Сейчас судно лежит на глубине 10 метров примерно в километре от берега. Родные погибших и пропавших без вести просят о помощи: внутри моторного отсека могут находиться тела двух мужчин - владельца "Фаворита" и его брата. Но водолазы не могут попасть внутрь.

В настоящий момент Мурманским СО на транспорте Западного МО СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 263 ч.3 УК РФ по данному происшествию, решается вопрос с извлечением затонувшего судна с места затопления. Поисково-спасательные работы будут продолжены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это нефть?": жителей Ленинского округа напугало увиденное в ванне. На улице Аскольдовцев из крана потекла необычная вода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru