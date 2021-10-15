Застолье в одном из ресторанов Мурманска закончилось поножовщиной

Задержан мурманчанин 1992 года рождения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Застолье в одном из ресторанов Мурманска закончилось ножевым ранением.

Инцидент произошел вечером в ресторане на проспекте Ленина. В зале находилась компания молодых людей. В какой-то момент между гостями произошла ссора. Сначала они спорили, а после один из мужчин достал нож и ударил им сидевшего рядом человека. Администратор нажал кнопку тревоги.

– На место был направлен наряд вневедомственной охраны. Росгвардейцы задержали нападавшего. Потерпевшему оказали первую помощь и вызвали скорую, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

Задержан мурманчанин 1992 года рождения.

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