Новое здание Мурманского областного суда получило подсветку

А теперь светлее стало новое здание Мурманского областного суда на улице Гвардейской. Фото: tv21.ru
В 2021 году в Мурманске начался проект подсветки зданий. Первыми ее получили дома после капремонта у Ледового дворца спорта.
Затем новыми красками заиграли "капитанские дома" на улице Капитана Егорова.
А теперь светлее стало новое здание Мурманского областного суда на улице Гвардейской.
Как отметили в правительстве региона, оплата потребленного электричества будет идти за счет муниципалитета.
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