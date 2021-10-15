В 2022 году в Баренцевом море будут ловить мойву

Помимо мойвы, оптимистичный прогноз и по другим видам рыбы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На четыре года в Баренцевом море был запрещен вылов мойвы, однако в 2022 году он возобновиться. Об этом договорились власти России и Норвегии после исследований, которые показали, что объем рыбы вырос в разы.

- Норвегия и Россия на переговорах, прошедших в цифровом формате, согласовали договор по рыболовству на 2022 год. Это самое важное и масштабное двустороннее соглашение в сфере рыболовства, в котором участвует Норвегия, - сообщается на сайте норвежского министерства торговли, промышленности и рыболовства.

Помимо мойвы, оптимистичный прогноз и по другим видам рыбы. Так, квота на треску в 2022 году составит 708 480 тонн, на пикшу - 178 532 тонн, на мойву - 70 000 тонн, палтуса - 25 000 тонн.

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