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Общество15 октября 2021 13:39

Мурманские школьники могут стать участниками экспедиции на Северный полюс

Отбор проходит среди учеников 7-10 классов и студентов первого курса ссузов
Татьяна ЖДАНОВА
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25 ребят, прошедших отбор, смогут летом 2022 года на атомном ледоколе «50 лет Победы» отправиться на «вершину» планеты.

25 ребят, прошедших отбор, смогут летом 2022 года на атомном ледоколе «50 лет Победы» отправиться на «вершину» планеты.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманские школьники и первокурсники ссузов могут стать участниками просветительской экспедиции на Северный полюс.

Проект «Ледокол знаний. Homo Science project» в рамках Года науки и технологий России стартовал 8 октября. 25 ребят, прошедших отбор, смогут летом 2022 года на атомном ледоколе «50 лет Победы» отправиться на «вершину» планеты.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо зарегистрироваться на сайте. После молодым людям предстоит регулярно проходить викторины, отвечать на вопросы из самых разных областей. У викторины четыре уровня сложности. В течение месяца сформируют рейтинг участников. Вторым этапом станет творческое задание.

После того, как оба этапа завершатся, будут определены 25 финалистов, которые и отправятся в экспедицию «Ледокол знаний. Homo Science project». Имена назовут 10 ноября во Всемирный день науки за мир и развитие.

Ученики, вошедшие в топ-50, получат доступ к обучающим онлайн-курсам, а участники, занявшие места с 51 по 100, – годовую подписку на сервис аудио- и электронных книг. Отметим, что предыдущая просветительская экспедиция на Северный полюс «Ледокол Знаний. Homo Science project» завершилась. В одиннадцатидневном арктическом путешествии приняли участие более 80 талантливых школьников и студентов первых курсов – победителей и призеров различных конкурсов и олимпиад.

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