Мурманские школьники могут стать участниками экспедиции на Северный полюс

25 ребят, прошедших отбор, смогут летом 2022 года на атомном ледоколе «50 лет Победы» отправиться на «вершину» планеты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманские школьники и первокурсники ссузов могут стать участниками просветительской экспедиции на Северный полюс.

Проект «Ледокол знаний. Homo Science project» в рамках Года науки и технологий России стартовал 8 октября. 25 ребят, прошедших отбор, смогут летом 2022 года на атомном ледоколе «50 лет Победы» отправиться на «вершину» планеты.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо зарегистрироваться на сайте. После молодым людям предстоит регулярно проходить викторины, отвечать на вопросы из самых разных областей. У викторины четыре уровня сложности. В течение месяца сформируют рейтинг участников. Вторым этапом станет творческое задание.

После того, как оба этапа завершатся, будут определены 25 финалистов, которые и отправятся в экспедицию «Ледокол знаний. Homo Science project». Имена назовут 10 ноября во Всемирный день науки за мир и развитие.

Ученики, вошедшие в топ-50, получат доступ к обучающим онлайн-курсам, а участники, занявшие места с 51 по 100, – годовую подписку на сервис аудио- и электронных книг. Отметим, что предыдущая просветительская экспедиция на Северный полюс «Ледокол Знаний. Homo Science project» завершилась. В одиннадцатидневном арктическом путешествии приняли участие более 80 талантливых школьников и студентов первых курсов – победителей и призеров различных конкурсов и олимпиад.

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