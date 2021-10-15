В Мурманской области подорожали машины и билеты на поезда

Из-за роста туристического потока в регион, выросли цены на билеты на поезда, а также стоимость авиабилетов снижается меньше, чем обычно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области Центробанк не отметил сильного роста на продукты. Однако цены выросли на разные товары и услуги.

- Из-за превышения спроса над предложением росли темпы прироста цен на автомобили. Рост затрат производителей подтолкнул вверх цены на холодильники и телевизоры, - отметили в отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Из-за роста туристического потока в регион, выросли цены на билеты на поезда, а также стоимость авиабилетов снижается меньше, чем обычно.

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