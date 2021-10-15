Жители Мурманской области могут круглосуточно связаться с Информационным центром СКР России

Отличительная особенность центра в том, что он работает круглосуточно. Фото: murmansk.sledcom.ru

При Следственном комитете РФ работает Информационный центр, созданный Председателем СК России Александром Бастрыкиным.

- Это подразделение создано для оперативной и непрерывной связи с гражданами. В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий: «Ребенок в опасности», «Телефон доверия», «Остановим коррупцию», «Давление на бизнес», «Справочная информация», - сообщили в СКР. - Работа с обращениями граждан является одним из приоритетных направлений деятельности ведомства. Следственный комитет в лице нового подразделения – Информационного центра, будет и дальше активно использовать современные технологии для обеспечения гражданам максимального доступа к правосудию.

Отличительная особенность центра в том, что он работает круглосуточно. Обращение или вопрос можно направить в директ Instagram-аккаунт @infocentrskrf или в комментарии под постами. Еще один способ - через аккаунты в "ВКонтакте" - приемную председателя СК России и аккаунт Информационного центра.

Фото: murmansk.sledcom.ru

Официальные страницы Информационного центра представлены и в других социальных сетях: Facebook, «Одноклассники».

В Информационном центре СК России для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия 8-800-100-12-60.

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