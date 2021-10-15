Стали известны подробности ДТП с участием скорой помощи и еще пяти машин в Мурманске

От удара карета скорой помощи легла на бок. Фото: Скриншот видео

Утром 15 октября на Верхне-Ростинском шоссе в Мурманске произошла массовая авария с участием машины скорой помощи.

- По предварительной информации, в 9.40 на перекрестке Верхне-Ростинского шоссе - улиц Старостина и Свердлова - произошло ДТП с участием шести автомобилей: Mitsubishi, ГАЗ, УАЗ, Renault, Suzuki, Nissan. В результате ДТП пострадали 4 человека. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

От удара карета скорой помощи легла на бок.

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