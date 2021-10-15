Центробанк: Сдерживающее влияние сказалось на ценах в Мурманской области Фото: Антон ЗАБИРОВ

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации сообщило данные исследования темпа прироста цен на продовольствие в последние месяцы.

- Годовой прирост цен на продовольственные товары в Мурманской области в сентябре 2021 года почти не изменился по сравнению с августом и составил 5,6%. Сдерживающее влияние на цены в этом сегменте оказало возобновление выпуска куриных яиц местными фермерами. Оно привело к расширению предложения и, как следствие, рост цен на них замедлился. В то же время из-за более раннего по сравнению с прошлым годом похолодания в регионах-производителях ускорился рост цен на помидоры и огурцы. Издержки производителей замедлили снижение цен на яблоки, - сообщили в региональном отделении Центробанка.

А вот в части других товаров и услуг цены пошли вверх на машины из-за превышающего предложение спроса, на билеты на поезда.

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