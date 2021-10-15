Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2021 11:22

Администрация Апатитов поможет нуждающейся бабушке купить дрова

На проблему северянки обратили внимание после публикации "КП"-Мурманск"
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Также в ближайшее время северянке привезут продукты, которые собрали для нее неравнодушные земляки.

Также в ближайшее время северянке привезут продукты, которые собрали для нее неравнодушные земляки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 октября на сайте "КП"-Мурманск" вышла новость о нуждающейся бабушке из Апатитов. Северянка живет в частном доме с печкой, и ей не на что было купить дрова накануне зимы.

На нашу публикацию оперативно отреагировали в администрации Апатитов - бабушке помогут с приобретением дров. Настоящий добрый поступок!

Также в ближайшее время северянке привезут продукты, которые собрали для нее неравнодушные земляки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Это нефть?": жителей Ленинского округа напугало увиденное в ванне. На улице Аскольдовцев из крана потекла необычная вода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru