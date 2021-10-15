Администрация Апатитов поможет нуждающейся бабушке купить дрова

Также в ближайшее время северянке привезут продукты, которые собрали для нее неравнодушные земляки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 октября на сайте "КП"-Мурманск" вышла новость о нуждающейся бабушке из Апатитов. Северянка живет в частном доме с печкой, и ей не на что было купить дрова накануне зимы.

На нашу публикацию оперативно отреагировали в администрации Апатитов - бабушке помогут с приобретением дров. Настоящий добрый поступок!

Также в ближайшее время северянке привезут продукты, которые собрали для нее неравнодушные земляки.

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