Последствия серьезной аварии с машиной скорой помощи в Мурманске попали на видео

Предварительно сообщается, что в ДТП попали четыре машины и есть пострадавшие. Официальная информация ожидается. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp
Утром 15 октября на Верхне-Ростинском шоссе в Мурманске произошла серьезная авария с участием Suzuki и машины скорой помощи.
Предварительно сообщается, что в ДТП попали четыре машины и есть пострадавшие. Официальная информация ожидается.
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