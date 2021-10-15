Последствия серьезной аварии с машиной скорой помощи в Мурманске попали на видео

Предварительно сообщается, что в ДТП попали четыре машины и есть пострадавшие. Официальная информация ожидается. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Утром 15 октября на Верхне-Ростинском шоссе в Мурманске произошла серьезная авария с участием Suzuki и машины скорой помощи.

Предварительно сообщается, что в ДТП попали четыре машины и есть пострадавшие. Официальная информация ожидается.

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