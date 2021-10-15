В Мурманске на Верхне-Ростинском шоссе произошло ДТП с участием машины скорой помощи

От удара карета легла на бок. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Утро 15 октября в Мурманской области началось с серьезной аварии.

На Верхне-Ростинском шоссе недалеко от пожарно-спасательной части №4 столкнулись машина скорой помощи и Suzuki.

От удара карета легла на бок.

Официальная информация о ДТП ожидается в ближайшее время. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Официальная информация о ДТП ожидается в ближайшее время.

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