Жительница ЗАТО Островной не может похоронить мужа

Она просит власти помочь и разрешить похороны без вскрытия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница ЗАТО Островной Светлана Жирохова пожаловалась, что не может похоронить мужа. 66-летний мужчина умер 8 октября у себя в гараже, тело нашел его сын. Сейчас оно находится в морге, но без вскрытия его не отдают родным, хотя те уверены, что смерть не криминальная.

- Теплоход в ремонте, сегодня будет рейс санавиации, но тело тоже не планируют брать. Сколько он будет лежать при температуре -5 градусов - неизвестно, проходящих кораблей тоже нет, - написала Светлана в группе "Мурманск".

Она просит власти помочь и разрешить похороны без вскрытия.

Редакция "КП"-Мурманск" обратилась в администрацию ЗАТО Островной, сообщив о проблеме.

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