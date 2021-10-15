Выстреливший в пассажирку таксист из Ковдора заплатит штраф

Во время судебного заседания северянин не признал вину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Штраф заплатить таксист из Ковдора, выстреливший в пассажирку из газового пистолета.

В середине апреля 2020 года 43-летний северянин подрабатывал в такси. Мужчина взял заказ на перевозку женщины вместе с ее собачкой в личном автомобиле.

– Во время поездки между водителем и пассажиркой произошла ссора. Поводом для нее стало нарушение женщиной правил перевозки собаки. Водитель потребовал пассажирку покинуть салон, но та отказалась это сделать, не доехав до места назначения, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Разыгралась ссора. Во время нее женщина вышла из авто, хлопнув дверью. Таксист потерял контроль и стал предъявлять пассажирке претензии, а после дважды выстрелил в женщину из газового пистолета.

Во время судебного заседания северянин не признал вину. Но ее полностью подтвердили исследованными в ходе судебного заседания доказательствами. Суд признал мужчину виновным и назначил ему административный штраф в пять тысяч рублей.

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