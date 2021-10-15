Водителей Мурманской области предупреждают о снеге на трассе "Кола"

На дорогах Мурманской области уже лежит снег. Фото: Виктория Островская

В Мурманской области все чаще случаются дни со снегом. На Покров он выпал в Кировске, на минувших выходных белые мухи летали в Мурманске, но быстро растаяли.

Водителей предупреждают, что трасса "Кола" в нашем регионе уже частично покрыта снегом, как и некоторые дороги дороги. В сочетании с дождями и заморозками это опасно для тех, кто все еще не сменил резину с летней на зимнюю.

Ранее "КП"-Мурманск" сообщала, что снег уже не за горами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Это нефть?": жителей Ленинского округа напугало увиденное в ванне. На улице Аскольдовцев из крана потекла необычная вода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru