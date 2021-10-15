В центре Мурманска во время ДТП водитель вылетел на пешеходную часть

Две машины столкнулись на пересечении улиц Володарского и Челюскинцев. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Около 19.00 в центре Мурманска - на пересечении улиц Володарского и Челюскинцев - столкнулись две иномарки.

От удара с Toyota Citroеn вылетел на проезжую часть и остановился уже в деревьях. По счастливой случайности на светофоре в этот момент не было людей.

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