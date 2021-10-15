В Мурманской области увидели рыбу-"зомби"

Иногда на рыбалке встречаются сюрпризы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Некроз тканей - довольно распространенное явление у рыб. И может развиваться как из-за вирусов, так и, например, из-за укусов хищников.

Одну такую больную рыбку на днях сняли на видео мурманские рыбаки.

Больную рыбу заметили у берега. Фото: скриншот видео/ТВ-21

- Мы остановились передохнуть, подошли к реке и увидели такое "чудо" природы. Рыбка плавала прямо у берега, - рассказал мурманчанин, - рассказал "ТВ-21" один из рыбаков.

Где именно плавала "зомби", мужчина не уточнил.

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