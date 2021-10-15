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Общество15 октября 2021 8:41

В Мурманске с пожарной лестницы снимали молодого человека в одном полотенце

Парень сопротивлялся и не хотел слезать
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Молодой человек агрессивно относился к полицейским. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Молодой человек агрессивно относился к полицейским. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 14 октября в Мурманске один из горожан устроил "шоу" для прохожих.

Молодого человека в одном красном полотенце заметили на пожарной лестнице. Парень был перевозбужден, агрессивно реагировал на все попытки полицейских снять его. Хотя сам пытался хоть как-то спуститься.

Чтобы северянин не сорвался с высоты шестого этажа, под ним растянули тент. Но в итоге парень сам перелез на балкон, а потом его передали сотрудникам скорой.

Парень в одном полотенце на пожарной лестнице в Мурманске
Видео: vk.com/murmansk_dtp

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