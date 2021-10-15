В Мурманске с пожарной лестницы снимали молодого человека в одном полотенце

Молодой человек агрессивно относился к полицейским. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 14 октября в Мурманске один из горожан устроил "шоу" для прохожих.

Молодого человека в одном красном полотенце заметили на пожарной лестнице. Парень был перевозбужден, агрессивно реагировал на все попытки полицейских снять его. Хотя сам пытался хоть как-то спуститься.

Чтобы северянин не сорвался с высоты шестого этажа, под ним растянули тент. Но в итоге парень сам перелез на балкон, а потом его передали сотрудникам скорой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманск в рамках всероссийского тура приедет группа Little Big. Концерт намечен на 4 декабря 2022 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru