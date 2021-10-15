В Мурманске пропала 14-летняя девочка

Виктория Прилукова ушла из дома 13 октября. Фото: vk.com/murmanspas51

Волонтеры отряда "МурманСпас" сообщили о новом поиске. 14-летняя мурманчанка Виктория Прилукова ушла из дома в Октябрьском районе 13 октября. До сих пор не известно, где она и все ли с ней в порядке.

Приметы: среднего телосложения, серые глаза, темно-русые волосы до плеч.

Была одета в черную толстовку на меху, темные штаны, черные кроссовки. С собой взяла черный рюкзак с белой надписью.

Всех, кто может помочь с поисками Вики, проссят позвонить в полицию по телефонам 02, 102, (8152) 40-76-10 или в "МурманСпас" 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.

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