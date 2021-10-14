В Мурманской области развернули 50 дополнительных ковидных коек

В Мурманской области начали увеличивать ковидный коечный фонд. Фото: Иван Макеев

До недавнего времени в Мурманской области сворачивали ковидные койки, но с из-за роста числа зараженных, их начали разворачивать.

- С начала октября ведомство на упреждение развернуло еще 50 коек в ковидных стационарах подведомственных учреждений. Коечный фонд для лечения ковида составляет 1 089 коек. Из них 867 – кислородных, в том числе 135 оснащены аппаратами ИВЛ, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Напомним: жители Мурманской области не смогут записаться на прививку от коронавируса через "Госуслуги". Сервис временно не работает.

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