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Здоровье14 октября 2021 18:01

В Мурманской области развернули 50 дополнительных ковидных коек

Всего в регионе насчитывается 135 коек с ИВЛ
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области начали увеличивать ковидный коечный фонд.

В Мурманской области начали увеличивать ковидный коечный фонд.

Фото: Иван Макеев

До недавнего времени в Мурманской области сворачивали ковидные койки, но с из-за роста числа зараженных, их начали разворачивать.

- С начала октября ведомство на упреждение развернуло еще 50 коек в ковидных стационарах подведомственных учреждений. Коечный фонд для лечения ковида составляет 1 089 коек. Из них 867 – кислородных, в том числе 135 оснащены аппаратами ИВЛ, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Напомним: жители Мурманской области не смогут записаться на прививку от коронавируса через "Госуслуги". Сервис временно не работает.

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