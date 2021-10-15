Участвуй в квесте по Мурманску: второе задание

Мурманский морской торговый порт и "Комсомольская правда" начинают посвященный столице Заполярья квест. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманский морской торговый порт и "Комсомольская правда" начинают посвященный столице Заполярья квест.

Правила просты: с 4 октября каждую неделю мы будем по пятницам публиковать задания на сайте и в группе в «ВКонтакте», а по средам печатать их в еженедельном выпуске. Ваша задача – найти места, которые мы загадали, и сфотографировать их. Все эти места связаны с ММТП или имеют особенное значение для города-героя. Присылайте нам фотографии в группу «Комсомолки» в «ВКонтакте», на почту kpmurmansk@phkp.ru или в WhatsUp по номеру 8-991-671-16-33. Наш квест закончится 4 ноября, а после Дня народного единства мы подведем итоги и наградим победителей.

Вторые два задания.

1. Порт = спорт. ММТП активно поддерживает развитие спорта и физической культуры в регионе, в том числе, команду по хоккею с мячом «Мурман». К слову, самую северную в мире профессиональной командой по хоккею с мячом! Не трудно догадаться, где тренируются спортсмены и выступают на домашних матчах. Подсказка: раньше этот стадион назывался «Пищевик», а 22 июля 2021 года он отметил юбилей – 80 лет!

2. Любой житель Мурманска на вопрос: «Где находится Вечный огонь?» ответит: «Конечно, у Алеши!». Но так было не всегда. Сначала он горел у этого памятника, а уже потом в лампаде его перенесли на сопку Зеленую. Найдете ли вы памятник, где изначально был Вечный огонь?

Первые два задания можно посмотреть здесь.

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