В Мурманском областном художественном музее откроется выставка Александра Васильева

Известный историк моды Александр Васильев примет участие в церемонии открытия выставки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

21 октября в 17.00 в Мурманском областном художественном музее в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» откроется выставка «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева. Народный художник РСФСР. Посвящается 110-летию со дня рождения. Живопись, графика, сценография».

Известный историк моды Александр Васильев примет участие в церемонии открытия выставки.

- Собранные воедино произведения живописи, графики, сценографии, свидетельствуют о ярком таланте мастера, образном и философском взгляде на мир, - сообщили в музее.

Выставку можно посетить до 28 ноября по адресу улица Софьи Перовской, 3 (2 этаж).

Напомним: в Мурманской областной филармонии также состоится творческая встреча с Александром Васильевым «Русские сезоны Сергея Дягилева и мода».

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