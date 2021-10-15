В Мурманском областном художественном музее откроется выставка Александра Васильева

Известный историк моды Александр Васильев примет участие в церемонии открытия выставки.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
21 октября в 17.00 в Мурманском областном художественном музее в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» откроется выставка «Александр Васильев представляет произведения своего отца, театрального художника Александра Павловича Васильева. Народный художник РСФСР. Посвящается 110-летию со дня рождения. Живопись, графика, сценография».
Известный историк моды Александр Васильев примет участие в церемонии открытия выставки.
- Собранные воедино произведения живописи, графики, сценографии, свидетельствуют о ярком таланте мастера, образном и философском взгляде на мир, - сообщили в музее.
Выставку можно посетить до 28 ноября по адресу улица Софьи Перовской, 3 (2 этаж).
Напомним: в Мурманской областной филармонии также состоится творческая встреча с Александром Васильевым «Русские сезоны Сергея Дягилева и мода».
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