Пловец из Мурманской области получил бронзу на этапе Кубка мира по плаванию

Северянин выступил на дистанции 100 метров в стиле баттерфляй. Фото: vk.com/minsport_51

Уроженец Мурманской области Павел Самусенко стал бронзовым призером на этапе Кубка мира по плаванию. Северянин выступил на дистанции 100 метров в стиле баттерфляй.

Родился спортсмен в 2001 году. Заниматься плаванием начал в Полярных Зорях под руководством тренера Оксаны Заднепровской, а в 2018 году защитил честь комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мурманска под руководством Екатерины Лебедик.

Павлу присвоено звание мастера спорта, он является победителем и призером Первенства Европы, Первенства Мира 2019 года, а также призером Чемпионата России 2020-2021 года. На данный момент входит в состав сборной России.

Вместе с Павлом в соревнованиях принимала участие и другая северянка. Елизавета Прохорова совершила заплыв на дистанции 100 метров комплексным плаваньем и стала пятой с лучшим личным результатом. Спортсменка является мастером спорта и стала победительницей всероссийских соревнований «Веселый дельфин» 2019 года, всероссийских соревнований «Резерв России» 2019 года, победительницей и призером Первенства России 2021 года.

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