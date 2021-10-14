На въезде в Териберку установили табличку с правилами посещения природного парка

Специалисты установили специальный информационный стенд. Фото: vk.com/my_teriberka

С недавних пор Териберка стала природным парком - попасть туда теперь можно только имея разрешение. На въезде в особо-охраняемую природную территорию установили табличку с правилами посещения этой зоны. Об этом сообщили в паблике "Моя Териберка".

Так, в ООПТ нельзя рвать растения и повреждать их, трогать животных и птиц и их жилища, разводить костры в неположенных местах. Также туристов просят уносить с собой мусор.

Штраф для нарушителей природного парка составляет 3-4 тысячи рублей.

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