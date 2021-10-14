В Мурманской области снимут многосерийный фильм "Заполярный вальс"

Творческая группа московской кинокомпании "Гамма" сейчас работает в Хибинах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В последнее время Мурманская область часто привлекает киношников. В этом году в регионе снимали сериал "Баренцево море", фильм "Шинед О’Коннор", продолжение сериала "Полярный". Следующий на очереди - многосерийный художественный фильм "Заполярный вальс".

Как сообщили в администрации Кировска, одной из площадок для съемок сериала станет город горняков. Творческая группа московской кинокомпании "Гамма" сейчас работает в Хибинах.

- Съемки запланированы на апрель – июль 2022 года в Мурманске, Кировске, Коле, Мончегорске, Заполярном и поселке Мурмаши, - отметили в мэрии.

Многосерийный кинопроект запланирован для показа на телеканале "Россия-1" в следующем году.

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