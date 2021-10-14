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Спорт14 октября 2021 11:58

Идущий на мировой рекорд марафонец бежит по Мурманской области

От Норвегии он взял курс на Японию
Ника СВЕТЛОВА
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Бегун Руслан Шакин из Удмуртии известен тем, что бежит по миру и идет на мировой рекорд. Фото: Личный архив.

Бегун Руслан Шакин из Удмуртии известен тем, что бежит по миру и идет на мировой рекорд. Фото: Личный архив.

Бегун Руслан Шакин из Удмуртии известен тем, что бежит по миру и идет на мировой рекорд. На днях он еще был в Норвегии, а сейчас преодолевает дороги Мурманской области.

- Я бежал с Норд Каппа – самой северной точки Норвегии. Мурманская область – ближайший пограничный пункт со страной фьордов. Очень круто преодолеть путь от самого Северо-Запада страны до Юго-Востока, пресечь по диагонали всю Россию! - рассказал «АиФ-Мурманск» Руслан Шакин.

Спортсмен отметил, что в нашем регионе ему нравится многое от отношения северян до состояния трасс. Сейчас Руслан взял курс на Японию, откуда в 2018 году начал свой марафон.

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