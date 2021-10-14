Названы сферы, в которых можно заработать больше всего в Мурманской области

Названы сферы экономической деятельности, в которых в Мурманской области можно заработать больше всего. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Названы сферы экономической деятельности, в которых в Мурманской области можно заработать больше всего.

Как рассказали "КП"-Мурманск" в Мурманскстате, самая большая большая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (как ее считают - в нашем материале) в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства - 151079 рублей. Причем такой показатель достигнут за счет рыбаков, в лесозаготовке, например, все гораздо скромнее.

На втором месте - добыча полезных ископаемых (100884 рублей), на третьем - финансовая и страховая деятельность (91701 рубль), строительство (90846 рублей).

А вот самые низкие зарплаты - у работников гостиниц и ресторанов (38781 рубль), в сфере оптовой и розничной торговли, автосервиса и ремонта (47313 рублей).

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