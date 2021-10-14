В Апатитах дебошир попытался вскрыть чужую квартиру

Задержанным оказался местный житель 1974 года рождения. На него составили административный протокол.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Апатитах росгвардейцы задержали северянина, попытавшегося вскрыть чужую квартиру.
На пульт дежурного вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из дома на улице Ферсмана. Он сработал в одной из квартир. Заявитель сообщил, что неизвестный пытается взломать входную дверь его квартиры и проникнуть внутрь.
– Находясь в подъезде, гражданин вел себя неадекватно. Северянин громко кричал и выражался грубой нецензурной бранью. Росгвардейцы задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции, – сообщили в управлении Росгвардии по Мурманской области.
Задержанным оказался местный житель 1974 года рождения. На него составили административный протокол.
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