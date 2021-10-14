Воспитанники Детской деревни SOS Кандалакша представили свои бизнес-проекты

Во время реализации проекта молодые люди встречались с предпринимателями, а также проходили различные обучающие тренинги по теме «Основы предпринимательства» и «Развития лидерских компетенций». Фото: Антон Баканин

Одна из задач Детской деревни SOS Кандалакша - подготовка воспитанников к взрослой жизни. Так, например, в октябре 2020 года началась реализация проекта «Знаю! Буду!», средства на его реализацию были выделены в рамках дополнительного конкурса Фонда президентский грантов.

Для тех детей, которым интересно индивидуальное предпринимательство, был создан проект «Знаю! Буду!». Он направлен на то, чтобы подготовить молодых предпринимателей к решению разных вопросов, а, как известно, ведение бизнеса связано с большими рисками и пандемия – это главный вызов последних двух лет.

Во время реализации проекта молодые люди встречались с предпринимателями, а также проходили различные обучающие тренинги по теме «Основы предпринимательства» и «Развития лидерских компетенций». После прохождения обучения каждому участнику проекта необходимо было подготовить творческие бизнес-проекты и представить свои работы во время «Ярмарки профессий: бизнес».

После отбора презентаций были определены 6 лидеров, и именно они 7 октября на базе Центра «Мой бизнес» в Кандалакше во время «Ярмарки профессий: бизнес» представили свои творческие бизнес-проекты. В результате лишь трое победителей расскажут о своих работах на заключительной конференции, которая состоится 29 октября в Мурманске для участников проекта «Знаю! Буду!».

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