В Мурманской области закончилась вакцина от гриппа для детей

Вакцинация от гриппа в школах и детских садах возобновится, когда придет новая партия вакцины. Фото: Олег ЗОЛОТО

Родители из Мурманской области жалуются, что школьников и дошколят не прививают от гриппа.

- В Мурмашах очень плохо обстоят дела с прививками против гриппа для школьников. Не можем сделать уже второй месяц, говорят нет вакцины. Скоро все детки начнут болеть и прививаться уже будет сложно. Почему для взрослых прививки от ковида есть, а для детей простых от гриппа нет? - пишет анонимный автор в группе "Мурманск".

Подобные сообщения поступают и из Мурманска.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в министерстве здравоохранения Мурманской области, на данный момент вакцина от гриппа для детей закончилась, но поставка ожидается в ближайшее время.

Прививочная кампания еще не закончена, спрос на защиту от гриппа в этом году высок.

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