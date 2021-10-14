Обвиняемый в поджоге здания правительства Мурманской области отправлен под домашний арест до 30 ноября

Обвиняемому в поджоге здания правительства Мурманской области 18 лет. Фото: скриншот видео

10 октября в Мурманске задержали подозреваемого в поджоге здания правительства Мурманской области. Им оказался безработный 18-летний местный житель.

Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для молодого человека. До 30 ноября его отправили под домашний арест.

Ему разрешено обращаться с адвокатом и родными, но запрещено использовать телефон.

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