В Мурманске две машины столкнулись у торгово-развлекательного центра

Две машины столкнулись у торгово-развлекательного центра. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 13 октября в Мурманске на проспекте Кольском у торгово-развлекательного центра "Северное Нагорное" столкнулись две машины. Одна из них выезжала со стороны "МакАвто", другая ехала по проспекту.

- Информация о ДТП поступила в 18.26 на пульт дежурной службы «01». Произошло столкновение двух легковых автомобилей. Спасателями проводились работы по осмотру места ДТП, отключению аккумуляторов, ограждению места ДТП, обеспечению безопасности, смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части, сбору информации, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Ранее на проспекте Кольском произошла еще одна серьезная авария.

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